Игрушки, которые тюменцы принесли к памятнику маме, передали сиротам

Игрушки с мемориала памяти жертв кемеровской трагедии забрали представители церкви, чтобы передать их детям. Об этом рассказал пресс-секретарь Тобольско-Тюменской митрополии Григорий Мансуров.

— Игрушки собрали и передали в Ильинский женский монастырь. Их почистят и отдадут детям из пансионата «Отрада» при монастыре, — поделился отец Григорий.

Много споров было среди тюменцев, которые не знали, как поступить с многочисленными игрушками, оставленными у памятника маме. Кто-то предлагал отдать их в детские дома, а кто-то, наоборот, считал, что логичнее их сжечь.

Мемориал жертвам пожара в Кемерово появился на следующий день после трагедии по инициативе самих тюменцев. За несколько дней здесь жители города оставили сотни цветов, свечей и игрушек. Горожане, тронутые общим горем, также возлагали цветы на Цветном бульваре и на Центральной площади.