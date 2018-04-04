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В Кургане на трассе «Иртыш» сгорела фура
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В Кургане на трассе «Иртыш» сгорела фура 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Вчера, 3 апреля, в районе Рябково на 263 км трассы Р-254 «Иртыш», на повороте на Чистопрудный, сгорела фура.
— Водитель в самом начале пытался тушить огнетушителем, но это было бесполезно: пламя охватило всю кабину, баки и т. д., — написала в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте» очевидица пожара.
— Сообщение о возгорании машины поступило в 15:42. В 15:47 на месте прибыли подразделения пожарно-спасательной части № 3. В 15:49 пожар был локализован, в 16:02 — полностью ликвидирован, осуществлена проливка, — сообщили корреспонденту портала 45.ru в пресс-службе МЧС по Курганской области.
Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огнем поврежден прицеп, сгорела кабина и салон автомобиля.
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