По требованию прокуратуры в псковском СИЗО провели ремонт 

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что камерные помещения следственного изолятора нуждаются в косметическом ремонте, в них отсутствуют предусмотренные законодательством радиоточки, имеются многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.
В этой связи прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
В суд направлены исковые заявления об обязании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области устранить нарушения уголовно-исполнительного законодательства.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в СИЗО-1 Пскова проведен косметический ремонт более 50-ти камерных помещений, все камеры изолятора оснащены радиоточками, устранен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности.
В том числе устранены перепады высот на путях эвакуации, проложены новые кабельные линии, банно-прачечный комбинат учреждения оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.