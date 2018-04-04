По требованию прокуратуры в псковском СИЗО провели ремонт

Установлено, что камерные помещения следственного изолятора нуждаются в косметическом ремонте, в них отсутствуют предусмотренные законодательством радиоточки, имеются многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В этой связи прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В суд направлены исковые заявления об обязании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области устранить нарушения уголовно-исполнительного законодательства.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в СИЗО-1 Пскова проведен косметический ремонт более 50-ти камерных помещений, все камеры изолятора оснащены радиоточками, устранен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В том числе устранены перепады высот на путях эвакуации, проложены новые кабельные линии, банно-прачечный комбинат учреждения оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.