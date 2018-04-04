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По требованию прокуратуры в псковском СИЗО провели ремонт
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По требованию прокуратуры в псковском СИЗО провели ремонт 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что камерные помещения следственного изолятора нуждаются в косметическом ремонте, в них отсутствуют предусмотренные законодательством радиоточки, имеются многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.
В этой связи прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
В суд направлены исковые заявления об обязании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области устранить нарушения уголовно-исполнительного законодательства.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в СИЗО-1 Пскова проведен косметический ремонт более 50-ти камерных помещений, все камеры изолятора оснащены радиоточками, устранен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности.
В том числе устранены перепады высот на путях эвакуации, проложены новые кабельные линии, банно-прачечный комбинат учреждения оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
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