В Кургане из-за пожара семья осталась без жилья. Возможен криминал

Вчера, 3 апреля, поздно вечером около 23 часов в микрорайоне Рябково в Библиотечном переулке загорелся жилой дом и баня. В момент возгорания в доме никого не было. Накануне семья уехала с ночевкой к родственникам. По неофициальной информации, причина пожара — поджог. Хозяйке неоднократно поступали угрозы ее жизни и имущества.

Знакомые семьи утверждают, что женщина воспользовалась услугами частного охранного предприятия. Подтвердится ли версия поджога, станет известно после проведения экспертизы. Хотя, по словам очевидцев, на месте пожара стражи порядка уже задержали подозреваемого.