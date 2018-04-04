Югра готовится к противостоянию с лесными пожарами

Взаимодействие служб при тушении лесных пожаров, а также схему информирования граждан и общественных организаций о чрезвычайных ситуациях обсудят на совещании «Готовность автономного округа к лесопожарному сезону 2018 года».

В заседании примут участие специалисты лесного хозяйства региона, сотрудники Природнадзора Югры МЧС и Авиалесоохраны округа.

От каждого муниципалитета округа представители отчитаются о противопожарном обустройстве населенных пунктов.

На данный момент утверждён единый план, в котором прописаны мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, сводный план тушения лесных пожаров автономного округа на 2018 год. Согласно этому плану к тушению пожаров в Югре в этом году планируется привлечь 2177 человек и 1297 единиц техники.

Как и в предыдущих годах, в наступающем лесопожарном сезоне будет продолжено сотрудничество с казачьими обществами. Они помогут специалистам в ежедневных наземных мониторингах пожарной опасности в лесах. На эти нужды федеральный и окружной бюджет выделил 950 тысяч рублей.

В общем на 2018 год в округе уйдёт на финансирование охраны лесов от пожаров 951 млн рублей, из них 557 млн поступили из окружного бюджета, 393 млн — из федерального.

Напомним, что в прошлом году пожароопасный период в Югре начался 5 мая и продлился до 1 октября. Всего на территории округа было зафиксировано 389 лесных пожаров, площадь которых составила 59 571,29 га.