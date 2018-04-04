Более 950 миллионов рублей потратит Югра на охрану лесов от пожара

Согласно сводному плану тушения лесных пожаров, утвержденному в округе, в работе будут задействованы более двух тысяч человек и 1,2 тысяч единиц техники. Вести наземный мониторинг пожарной опасности специалистам лесного хозяйства, Авиалесоохраны Югры и контрольно-надзорным органам помогут казачьи общества. На эти цели из федерального бюджета выделено 950 тысяч рублей.

В Югре на охрану лесов от пожаров в 2018 году направят 951 миллионов рублей, 557 миллионов выделят из окружного бюджета, 393 миллиона — из федерального. В эту сумму входят не только затраты на тушение, мониторинг лесных пожаров и противопожарное обустройство лесов, но и содержание авиабазы, материально техническое оснащение отделений и филиалов.

В округе заключены 14 государственных контрактов на аренду самолетов и вертолетов для проведения авиационного мониторинга и тушения лесов с общим объемом летного времени 4193 часа.