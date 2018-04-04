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Мониторинг пожарной безопасности в ТЦ Ростовской области будет еженедельным
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Мониторинг пожарной безопасности в ТЦ Ростовской области будет еженедельным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. Мониторинг пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового пребывания людей в Ростовской области будет еженедельным, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.
По его мнению, трагедия в Кемерово показала, что контроль за соблюдением норм безопасности граждан в торговых центрах надо начинать еще на этапе проектирования.
"Мы должны не только выражать сочувствие пострадавшим и потерявшим близких, но и усвоить этот урок. Вот почему проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным", — сказал Голубев, подчеркнув, что с собственников ТРЦ, не реагирующих на замечания, «мы будем жестко спрашивать».
Проверки ТРЦ и других мест с массовым пребыванием людей в Ростовской области начались по поручению губернатора сразу после трагедии в Кемерово, где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день проверены уже 455 объектов. Особое внимание сотрудники прокуратуры и МЧС уделяют наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, а также состоянию путей эвакуации.
В рамках надзорно-профилактических мероприятий федеральной противопожарной службой области на объектах проводятся пожарно-тактические учения, а также практические тренировки по эвакуации людей из зданий.
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