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Власти Ростовской области обещают жесткий спрос с нарушителей противопожарной безопасности
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Власти Ростовской области обещают жесткий спрос с нарушителей противопожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области обещают жесткий спрос с собственников торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ), нарушающих требования противопожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Василий Голубев.
"Проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным, а с не реагирующих за замечания собственников ТРЦ мы будем жестко спрашивать", — заявил глава региона.
Он также подчеркнул, что контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах должен начинаться уже при их проектировке и прохождении экспертизы, а не когда они уже построены.
По словам Голубева, в области сотрудники прокуратуры и МЧС проверили на соблюдение требований противопожарной безопасности 455 объектов, предполагающих массовое скопление людей. В частности, торговые комплексы, досуговые детские организации, учреждения культуры и спорта.
"Особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, осматриваются лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям", — отметил он. Также в рамках надзорно-профилактических мероприятий федеральная противопожарная служба области проводит на объектах пожарно-тактические учения и практические тренировки по эвакуации людей из зданий.
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 Ещё 2 источника 
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