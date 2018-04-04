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«Последствия оказались серьезными»: появились фото с места ЧП на улице Ново-Садовой
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«Последствия оказались серьезными»: появились фото с места ЧП на улице Ново-Садовой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Аварийная ситуация в доме на улице Ново-Садовой, 106 «о» произошла при проведении сварочных работ силами товарищества собственников недвижимости (ТСН). В результате здание осталось без света, воды и отопления. Об этом сообщил врио руководителя Госжилинспекции Андрей Абриталин.
По сведениям МЧС, несущие конструкции здания не пострадали
Происшествие в доме случилось вечером во вторник, 3 апреля. Граждане услышали громкий хлопок и вызвали сотрудников МЧС. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. По информации ведомства, в здании произошла разгерметизация парового котла. К счастью, никто не пострадал.
При этом жители говорят, что взорвался не паровой котел, а газовый баллон рабочего, который проводил ремонт в доме.
ГЖИ проведет проверку по факту происшествия
— Инспекторы Госжилинспекции также работали на месте. На данный момент подачу отопления и освещения в доме восстановили силами аварийной службы города и прежней управляющей компании. Водоснабжение и водоотведение наладят в ближайшее время. Всем стоит несколько раз подумать, прежде чем менять способ управления и отказываться от услуг по аварийному обслуживанию и содержанию, — прокомментировал Андрей Абриталин.
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