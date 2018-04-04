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Пожар на ростовском рынке «Уют» попал на видео
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Пожар на ростовском рынке «Уют» попал на видео 

Деловое сообщество 30 минут назад
Пожар на рынке «Уют» разгорелся в районе 9 часов вечера. По сообщениям очевидцев, сначала вспыхнули валяющиеся около павильона коробки, затем пламя начало быстро распространятся. Огонь перекинулся на расположенный неподалеку туалет и охватил несколько квадратных метров площади.
В огненной ловушке оказалась собака — охранник. Очевидцы рассказывают, что жалобный вой умирающего животного было слышно на несколько километров вокруг. Пять пожарных бригад приехали на место и ликвидировали огонь в считаные минуты. К сожалению, спасти животное не удалось. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, люди при пожаре не пострадали.
https://youtu.be/M8KQ2jEsQOQ https://youtu.be/8vryWl9U6v0
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