Пожар на ростовском рынке «Уют» попал на видео

Пожар на рынке «Уют» разгорелся в районе 9 часов вечера. По сообщениям очевидцев, сначала вспыхнули валяющиеся около павильона коробки, затем пламя начало быстро распространятся. Огонь перекинулся на расположенный неподалеку туалет и охватил несколько квадратных метров площади.

В огненной ловушке оказалась собака — охранник. Очевидцы рассказывают, что жалобный вой умирающего животного было слышно на несколько километров вокруг. Пять пожарных бригад приехали на место и ликвидировали огонь в считаные минуты. К сожалению, спасти животное не удалось. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, люди при пожаре не пострадали.

https://youtu.be/M8KQ2jEsQOQ https://youtu.be/8vryWl9U6v0