В Подмосковье тушат серьезный пожар

Пожарные локализовали возгорание на площади 650 квадратных метров, а позже удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала, сейчас пожарные продолжают работать на месте, все обстоятельства выясняются.

В МЧС призвали не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности.

«Отделались условным». Как наказывали виновников крупных пожаров?

Виновные в пожарах, в которых погибли десятки человек, часто получают весьма мягкое наказание. Почему? Читайте в материале.