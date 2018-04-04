В Подмосковье тушат серьезный пожар 

В МЧС по Московской области сообщили, что сегодня около пяти утра поступило сообщение о пожаре в Подольске. Горели постройки различного назначения.
Пожарные локализовали возгорание на площади 650 квадратных метров, а позже удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала, сейчас пожарные продолжают работать на месте, все обстоятельства выясняются.
В МЧС призвали не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности.
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