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В Подмосковье тушат серьезный пожар
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В Подмосковье тушат серьезный пожар 

Аргументы и Факты 44 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
В МЧС по Московской области сообщили, что сегодня около пяти утра поступило сообщение о пожаре в Подольске. Горели постройки различного назначения.
Пожарные локализовали возгорание на площади 650 квадратных метров, а позже удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала, сейчас пожарные продолжают работать на месте, все обстоятельства выясняются.
В МЧС призвали не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности.
«Отделались условным». Как наказывали виновников крупных пожаров?
Виновные в пожарах, в которых погибли десятки человек, часто получают весьма мягкое наказание. Почему? Читайте в материале.
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