В Красноярском крае потушен первый лесной пожар

С огнем сперативно справились сотрудники краевого Лесопожарного центра. По состоянию на утро 4 апреля ни одного лесного пожара в регионе не зарегистрировано.

В Лесопожарном центре призывают жителей Красноярского края быть внимательными при обращении с огнем, не сжигать сухую траву, не разводить костры в лесу и на своих дачных участках, а также на землях сельхозназначения.

Владельцам участков, граничащих с лесом, нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса или оградить участок минерализованной полосой не менее полуметра либо противопожарным барьером.

Если замечен лесной пожар, надо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.