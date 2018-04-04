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Почему краеведческий музей до сих пор не переехал в пожарную каланчу?
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Почему краеведческий музей до сих пор не переехал в пожарную каланчу? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сначала новое здание под музей необходимо отремонтировать.
На портале госзакупок появились два лота на приспособление под здание краеведческого музея объекта культурного наследия регионального значения «Пожарная часть „Общества „Труд“, конца 19 века“, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 5. Горожанам здание известно как историческая царицынская пожарная каланча.
Лоты касаются реставрации кладки здания, инженерных сетей, установки подъёмников для маломобильных групп и благоустройства прилегающей территории. Запланирован демонтаж старых и установка новых перегородок, замена полов, кровли, установка видеонаблюдения и противопожарных систем, ремонт фасадов. Все работы обойдутся практически в 200 млн руб. Они должны будут завершиться до декабря текущего года.
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