В Ноябрьске загорелся аварийный дом. Один человек погиб

В Ноябрьске во время пожара в аварийном доме по улице 60 лет СССР погиб человек, еще один мужчина госпитализирован.

«В одной из квартир был найден мужчина, через некоторое время в другой квартире найден был второй мужчина. Пожарные незамедлительно вынесли пострадавших из горящего дома и передали работникам скорой медицинской помощи… Других людей в здании обнаружено не было… Один из мужчин доставлен в больницу Ноябрьска, причину смерти второго мужчины установит судебно-медицинская экспертиза», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Сейчас устанавливается был ли погибший жильцом данного дома.