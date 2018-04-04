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В Ноябрьске загорелся аварийный дом. Один человек погиб
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В Ноябрьске загорелся аварийный дом. Один человек погиб 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ноябрьске во время пожара в аварийном доме по улице 60 лет СССР погиб человек, еще один мужчина госпитализирован.
«В одной из квартир был найден мужчина, через некоторое время в другой квартире найден был второй мужчина. Пожарные незамедлительно вынесли пострадавших из горящего дома и передали работникам скорой медицинской помощи… Других людей в здании обнаружено не было… Один из мужчин доставлен в больницу Ноябрьска, причину смерти второго мужчины установит судебно-медицинская экспертиза», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сейчас устанавливается был ли погибший жильцом данного дома.
Фото Евгения Поторочина
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