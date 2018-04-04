В Ноябрьске снова горела частично расселённая «деревяшка»

3 апреля 2018 года в 9 часов вечера загорелся одноэтажный деревянный дом. Огнеборцы прибыли через 3 минуты после сообщения о пожаре в дежурную часть. По прибытию пожарных уже наблюдалось открытое горение. 20 кв. метров аварийной деревяшки было охвачено огнём.

Первым делом спасатели проверили не остался ли кто в доме. Из горящего здания вынесли двух мужчин. Один из пострадавших: уже не подавал признаков жизни. Второго потерпевшего передали в руки медиков скорой помощи. Других жильцов в доме не было.