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В Ноябрьске снова горела частично расселённая «деревяшка»
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В Ноябрьске снова горела частично расселённая «деревяшка» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
3 апреля 2018 года в 9 часов вечера загорелся одноэтажный деревянный дом. Огнеборцы прибыли через 3 минуты после сообщения о пожаре в дежурную часть. По прибытию пожарных уже наблюдалось открытое горение. 20 кв. метров аварийной деревяшки было охвачено огнём.
Первым делом спасатели проверили не остался ли кто в доме. Из горящего здания вынесли двух мужчин. Один из пострадавших: уже не подавал признаков жизни. Второго потерпевшего передали в руки медиков скорой помощи. Других жильцов в доме не было.
Пожар потушили в 10 часов вечера, возгорание уничтожило 50 квадратных метров жилого дома. На месте происшествия работали 18 человек и 5 едениц техники МЧС России.
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