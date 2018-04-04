Купеческие малоэтажные дома в Басманном районе признаны выявленными объектами культурного наследия

Купеческие малоэтажные дома с торговыми лавками на первых этажах и жилыми помещениями на вторых, расположенные в Басманном районе столицы, признаны выявленными объектами культурного наследия. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Здания Немецкого рынка XIX — начала XX века на ул. Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Этот архитектурный ансамбль — образец типичной торговой застройки позапрошлого столетия. Дома выполнены в стиле классицизма, для которого характерны строгость, лаконичность, регулярная планировка, сдержанный декор, пропорции и формы, близкие к античной архитектуре», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что здания располагаются в историческом районе Немецкой слободы, который был практически полностью уничтожен при пожаре 1812 г. Самая ранняя из построек, включенных в список, — жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками — находится по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 1. Дом возвели в 1825 г., а в 1914 г. к нему пристроили каменную часть с жилыми помещениями.