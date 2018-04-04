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В Ноябрьске на пожаре погиб человек, еще один пострадал
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В Ноябрьске на пожаре погиб человек, еще один пострадал 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Вызов огнеборцам Ноябрьска поступил вчера в половине десятого часа вечера. Горела деревянная одноэтажка коридорного типа на улице 60 лет СССР, пламя охватило площадь примерно 20 квадратов. Из задымленных помещений огнеборцы вынесли двух людей.
Мужчин в бессознательном состоянии нашли в двух разных квартирах. Здание было частично расселено, и пока нет сведений о том, были ли они жильцами горевшей «деревяшки», сообщили «КС» в ГУ МЧС России по ЯНАО. Больше никого внутри обнаружено не было, и все квартиры кроме двух оказались незаперты.
— Пострадавших сразу вынесли из горящего дома и передали сотрудникам скорой. По нашей информации, один человек сейчас находится в реанимации, второй скончался. Причину и время наступления смерти тоже предстоит установить: пожарные не пытались реанимировать мужчин на месте, этим занимались медицинские работники, — прокомментировали в пресс-службе главного управления.
Возгорание ликвидировали в начале одиннадцатого вечера. От огня пострадало 50 квадратных метров здания. На месте пожара работали 18 огнеборцев и пять единиц спецтехники.
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