В Ноябрьске на пожаре погиб человек, еще один пострадал

Вызов огнеборцам Ноябрьска поступил вчера в половине десятого часа вечера. Горела деревянная одноэтажка коридорного типа на улице 60 лет СССР, пламя охватило площадь примерно 20 квадратов. Из задымленных помещений огнеборцы вынесли двух людей.

Мужчин в бессознательном состоянии нашли в двух разных квартирах. Здание было частично расселено, и пока нет сведений о том, были ли они жильцами горевшей «деревяшки», сообщили «КС» в ГУ МЧС России по ЯНАО . Больше никого внутри обнаружено не было, и все квартиры кроме двух оказались незаперты.

— Пострадавших сразу вынесли из горящего дома и передали сотрудникам скорой. По нашей информации, один человек сейчас находится в реанимации, второй скончался. Причину и время наступления смерти тоже предстоит установить: пожарные не пытались реанимировать мужчин на месте, этим занимались медицинские работники, — прокомментировали в пресс-службе главного управления.

Возгорание ликвидировали в начале одиннадцатого вечера. От огня пострадало 50 квадратных метров здания. На месте пожара работали 18 огнеборцев и пять единиц спецтехники.