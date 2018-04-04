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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подольске на площади 650 кв. м
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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подольске на площади 650 кв. м 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковном Подольске на площади 650 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«4 апреля в 4:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, ул. Кутузова, д. 4. На место убыла оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. В 6:19 произошла локализация на площади 650 кв. м., а в 7:02 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 41 человек.
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