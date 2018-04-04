На трассе около Кургана сгорела фура

Сообщение пылающей фуре поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 15:42. Взволнованный мужской голос объяснил, что на 263 км трассы Р-254 «Иртыш» в городе Кургане горит грузовой автомобиль. К месту вызова незамедлительно выехало пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-3. По словам очевидцев, которые засняли и выложили пылающий автомобиль в соцсети, возгорание произошло в кабине, пламя быстро начало поглощать ее. С криками из салона выскочила молодая девушка. Водитель пытался потушить транспортное средство самостоятельно, но огонь оказался проворнее.

В течение нескольких минут загорелись передние колеса, а уже потом бензобак и кузов. Спасателям быстро удалось справиться с огнем. Пожар был ликвидирован ликвидирован в 16:02. Машина восстановлению не подлежит. Информации о том, была ли фура груженой или шла порожняком, нет.