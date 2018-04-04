Ещё
На трассе около Кургана сгорела фура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассе около Кургана сгорела фура 

Уральский меридиан 30 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сообщение пылающей фуре поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 15:42. Взволнованный мужской голос объяснил, что на 263 км трассы Р-254 «Иртыш» в городе Кургане горит грузовой автомобиль. К месту вызова незамедлительно выехало пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-3. По словам очевидцев, которые засняли и выложили пылающий автомобиль в соцсети, возгорание произошло в кабине, пламя быстро начало поглощать ее. С криками из салона выскочила молодая девушка. Водитель пытался потушить транспортное средство самостоятельно, но огонь оказался проворнее.
В течение нескольких минут загорелись передние колеса, а уже потом бензобак и кузов. Спасателям быстро удалось справиться с огнем. Пожар был ликвидирован ликвидирован в 16:02. Машина восстановлению не подлежит. Информации о том, была ли фура груженой или шла порожняком, нет.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинске опечатали торговый комплекс «Хоум-Центр» Пожарная тревога напугала посетителей ТРЦ «ГиперСити» в Кургане В Тюмени и Ишиме во время проверки объектов нашли опасные фасады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов125
США восхитились новым российским корветом101
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»192
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение