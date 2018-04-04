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Срочно: Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула
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Срочно: Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Кабул, 4 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере два человека получили
ранения в результате взрыва, произошедшего в среду недалеко от  большой мечети в центре афганской столицы Кабула. Об этом сообщили
очевидцы и источники. —0—
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