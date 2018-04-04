Срочно: Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула

Кабул , 4 апреля / Синьхуа / — По меньшей мере два человека получили

ранения в результате взрыва, произошедшего в среду недалеко от большой мечети в центре афганской столицы Кабула. Об этом сообщили

очевидцы и источники. —0—