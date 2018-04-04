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Над Ипподромской поднялся столб дыма
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Над Ипподромской поднялся столб дыма
ngs.ru
51 минуту назад
Фото:
ngs.ru
Комментарии
Утром 4 апреля в
Новосибирске
на Ипподромской загорелся частный дом — столб дыма поднялся над улицей.
Очевидцы заметили пожар примерно в 10:40 в районе Ипподромской, 17 — там, где съезд с
Фрунзе
на Ипподромскую.
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