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Над Ипподромской поднялся столб дыма
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Над Ипподромской поднялся столб дыма 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Утром 4 апреля в Новосибирске на Ипподромской загорелся частный дом — столб дыма поднялся над улицей.
Очевидцы заметили пожар примерно в 10:40 в районе Ипподромской, 17 — там, где съезд с Фрунзе на Ипподромскую.
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