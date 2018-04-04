Две семьи остались без крыши над головой после пожара в Каскаре 

Сегодня ночью в селе Каскара произошел пожар, в результате которого был уничтожен частный дом. Без крыши над головой осталась семья. Пожар произошел в районе 19 часов в доме, в котором проживало две семьи. К моменту приезда пожарных одна часть дома сгорела полностью, а вторую частично удалось спасти. В пожаре никто не погиб— В той половине, которую спасли, проживала семья Гареевых. У них крыша сгорела и всё затопило водой. В другой части жили Шевчук. Они остались без жилья, — рассказывают очевидцы. Сейчас жители Каскары собирают помощь для погорельцев. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Официальная информация МЧС уточняется.