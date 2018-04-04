В Хотынецком районе сгорела машина

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ПСЧ-35 в 15.44. В тушении автомобиля были задействованы силы и средства Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Подробности пожара и марка автомобиля не уточняются. Причины и материальный ущерб выясняют специалисты.