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В Хотынецком районе сгорела машина
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В Хотынецком районе сгорела машина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание автомобиля произошло накануне, 3 апреля, в селе Горки, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ПСЧ-35 в 15.44. В тушении автомобиля были задействованы силы и средства Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Подробности пожара и марка автомобиля не уточняются. Причины и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Хотынецком районе сгорела машина появились сначала на РИА 57.
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