Ещё
В приморском селе, где сгорели жилые дома, сформировали пожарную дружину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В приморском селе, где сгорели жилые дома, сформировали пожарную дружину 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Добровольная пожарная дружина сформирована в селе Зеркальное Приморья, где из-за крупного пожара сгорели жилые дома и нежилые строения, сообщает администрация края.
Пожар произошел 28 марта. По данным краевой прокуратуры, огнем уничтожено три жилых дома и два нежилых строения. Власти края сообщали, что версий причин пожара несколько: возгорание в одном из строений или приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Жильцов разместили в муниципальных квартирах. Четыре семьи получат по 100 тысяч рублей из крайбюджета.
"В селе Зеркальное Кавалеровского района… на дежурство заступила пожарная машина. Экипаж сформирован из членов добровольной пожарной дружины Устиновского сельского поселения… Решение о передаче техники принято в связи с тем, что в поселении нет профессиональной пожарной части", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидирован один лесной пожар в Лесозаводском районе, локализовано четыре пожара в Кавалеровском и Ханкайском районах. На утро 4 апреля еще горели четыре пожара в Ханкайском и Тернейском районах и Дальнегорском городском округе.
РИА Новости: последние новости
Из детсада в Новосибирске, где замкнуло электрощит, эвакуировали 45 детей В Росгвардии раскрыли подробности о ЧОП, охранявшей ТЦ "Зимняя вишня" В Кузбассе напишут книгу о подвигах людей, спасавших детей в "Зимней вишне"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов126
США восхитились новым российским корветом103
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»192
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение