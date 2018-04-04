В новосибирском детском саду спасатели эвакуировали детей и персонал из-за вспыхнувшего электрощитка 

Пожар спасатели потушили при помощи огнетушителей.
В детском саду №348 4 апреля произошла экстренная ситуация. Там, согласно предварительным данным, произошло замыкание проводки в электрощитовой.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), прибыв на место происшествия, эвакуировали детей и персонал образовательного учреждения. Детсад находится по адресу: Новосибирск, микрорайон Горский, дом №78/1.
Сообщается, что никто не пострадал в результате экстренной ситуации.
— Возгорание ликвидировано в 8:35 по местному времени. В спецоперации принимали участие 26 спасателей, — говорится в заявлении ведомства.
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