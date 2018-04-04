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В Ноябрьске сгорело общежитие, один погибший
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В Ноябрьске сгорело общежитие, один погибший 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ночью в Ноябрьске на улице 60 лет СССР сгорело общежитие. По предварительным данным, дом был расселен. Однако в одной из комнат, видимо, собирались люди.
Один человек при пожаре погиб, один был доставлен в больницу. Обстоятельства уточняются.
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