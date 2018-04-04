В Ноябрьске сгорело общежитие, один погибший

Ночью в Ноябрьске на улице 60 лет СССР сгорело общежитие. По предварительным данным, дом был расселен. Однако в одной из комнат, видимо, собирались люди.

Один человек при пожаре погиб, один был доставлен в больницу. Обстоятельства уточняются.