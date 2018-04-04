В новосибирских храмах перед Пасхой спасатели поговорят с настоятелями

Во время пасхальных мероприятий на контроле чрезвычайного ведомства находятся более чем 100 культовых объектов Новосибирской области

Инспекторы отделов надзорной деятельности перед Пасхой проведут в культовых учреждениях НСО профмероприятия для пожарной безопасности. Всю пасхальную неделю сотрудники МЧС России будут рассказывать настоятелям и служителям храмов как спокойно и без проблем провести праздники.

Спасатели проведут инструктажи и беседы, расскажут о причинах и возможных источниках возгораний в церквях, и напомнят, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. А также напомнят о действиях при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

В храмах из-за большого количества открытых источников огня, а также нахождения огромного количества людей, включая детей, особенно необходимо обеспечить все меры пожарной безопасности во время праздничных служб.