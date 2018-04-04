Ещё
В новосибирских храмах перед Пасхой спасатели поговорят с настоятелями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В новосибирских храмах перед Пасхой спасатели поговорят с настоятелями 

АиФ-Новосибирск 13 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Во время пасхальных мероприятий на контроле чрезвычайного ведомства находятся более чем 100 культовых объектов Новосибирской области.
Инспекторы отделов надзорной деятельности перед Пасхой проведут в культовых учреждениях НСО профмероприятия для пожарной безопасности. Всю пасхальную неделю сотрудники МЧС России будут рассказывать настоятелям и служителям храмов как спокойно и без проблем провести праздники.
Спасатели проведут инструктажи и беседы, расскажут о причинах и возможных источниках возгораний в церквях, и напомнят, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. А также напомнят о действиях при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
В храмах из-за большого количества открытых источников огня, а также нахождения огромного количества людей, включая детей, особенно необходимо обеспечить все меры пожарной безопасности во время праздничных служб.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирской области сотрудники МЧС распилили больше 4 кубометров льда ТРЦ мегаполиса займутся самопроверкой на готовность к пожарам В ТЦ мегаполиса репетируют пожары и эвакуацию при них
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216035
Кремль потребовал от Лондона извинений386
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»177
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото124
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение