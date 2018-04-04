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В Новосибирске эвакуировали детский сад после замыкания электрощитка
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В Новосибирске эвакуировали детский сад после замыкания электрощитка 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Из детского сада в Новосибирске эвакуировали 45 детей из-за задымления, которое вызвало короткое замыкание проводки в электрощитовой, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МЧС по региону.
"Всего было эвакуировано 45 детей и девять сотрудников детского сада. Никто не пострадал", — сказал источник.
Также он уточнил, что развития пожара удалось избежать — возгорание было ликвидировано огнетушителем. В результате инцидента незначительные повреждения получила электрощитовая.
Ранее сообщалось, что глава Новосибирской области внезапно приехал в поликлинику и нашел очереди.
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