Особый противопожарный режим ввели в 29 из 35 муниципалитетов Забайкалья

"Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление об установлении на территории отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края особого противопожарного режима", — сказали в пресс-службе. Режим введен на территории 25 районов, городов Чита и Краснокаменск, поселков Агинское и Горный. Контролировать исполнение связанных с ним мероприятий поручено первому вице-премьеру регионального правительства Александру Кулакову

По данным минприроды Забайкальского края на 08:00 (02:00 мск), в регионе действуют три лесных пожара на общей площади 149,5 га. Все они локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 46 человек, задействовано 11 единиц техники.

Пожароопасный сезон в районах Забайкальского края начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. За это время в регионе зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади 2,4 тыс. га. В 2017 году за аналогичный период площадь пожаров в регионе была больше в 4,5 раза и составляла 10,8 тыс. га. Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей.

Ранее Кулаков заявил, что учреждения, которые занимаются тушением лесных пожаров, в этом году подготовились лучше, чем в предыдущие годы. По информации министра природных ресурсов края Александра Волкова, финансирование, выделенное из федерального бюджета на тушение пожаров, увеличилось в 2,5 раза — до 72 млн рублей. Финансирование авиамониторинга обстановки, добавил он, возросло также в 2,5 раза — с 90 до 240 млн рублей.