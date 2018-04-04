В здании приморской сцены Мариинского театра прошла эвакуация

Владивостокские пожарные и курсанты ДВПСА отработали практические действия в здании приморской сцены Мариинского театра, сообщает PRIMPRESS со ссылкой МЧС России по Приморскому краю

Практическая тренировка включала в себя эвакуацию и ликвидацию условного пожара для отработки совместных действий сотрудников учреждения культуры и огнеборцев при возникновении пожара. В мероприятии приняли участие пожарные расчеты 2-го отряда противопожарной службы Приморского края и Дальневосточной пожарно-спасательной академии.