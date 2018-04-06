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Десантники участвуют в тушении лесных пожаров в Амурской области
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Десантники участвуют в тушении лесных пожаров в Амурской области 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантную группировку в Приамурье, где в двух районах объявлен режим ЧС в лесах, увеличили вдвое.
В Амурскую область, где сейчас полыхают леса и поля, направлены дополнительные силы федеральной Авиалесоохраны. Полсотни парашютистов-десантников уже там, еще 50 прибудут сегодня из соседнего Забайкалья.
В Приамурье самая сложная по всей России пожарная обстановка: в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации.
«На территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области введен режим ЧС в лесах. В 18 районах области действует особый противопожарный режим», — сообщили в федеральной Авиалесоохране.
Виной всему — неосторожное обращение людей с огнем. Пламя идет на леса с полей, где жгут прошлогоднюю траву, а погода огню только помогает: в регионе тепло, сухо и ветренно.
В четверг в Приамурье также прибыла группировка Амурского спасательного центра МЧС России и оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
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