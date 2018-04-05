Владельцы просят власти не сносить уцелевшую часть «Зимней вишни»

Собственники помещений попросили не сносить уцелевшую часть сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». По их словам, здание было пристроено к ним, а при сносе не будет никаких компенсаций. Владельцы и арендаторы торговых помещений комплекса предложили властям ограничиться демонтажем пристройки, находящейся в аварийном состоянии после пожара, сообщил «Интерфаксу» один из участников инициативной группы собственников Евгений Белоус. Предприниматели просят оставить бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для торгового центра.

«Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — сказал Белоус, назвав эмоциональным решение властей о сносе ТРЦ. Белоус подчеркнул, что на тот момент, когда предприниматели начали покупать и арендовать помещения, еще не была построена часть здания, в которой размещался развлекательный центр с кинозалами, где был пожар. «Там был отдельный проект, участки по кадастру разные, здание было просто пристроено к нам», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что многие владельцы и арендаторы помещений брали кредиты в банках и вкладывали сбережения, накопленные за десятки лет, а также продавали другой бизнес для развития в «Зимней вишне». По его данным, большая часть магазинов и торговых площадей не была застрахована.

«У всех есть семьи, которые кормились с этого бизнеса. Они (власти) хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно», — утверждает Белоус.

По его словам, собственники и арендаторы, в том числе предприятия фастфуда, ювелирные магазины, банки и микрозаймовые организации и супермаркеты, признанные потерпевшими, готовы вложиться в реконструкцию здания, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших. Собеседник агентства отметил, что предприниматели будут заказывать экспертизу технического состояния здания, так как не доверяют той, что проводят специалисты МЧС

«Представитель собственника здания (ранее поддержавший идею сноса ТРЦ) гендиректор ООО «КДВ Групп» Сергей Братушев на звонки не отвечает. Если пострадавшим компенсации идут, то о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли», — заявил Белоус.