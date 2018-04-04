Трагедия в «Зимней вишне» довела кемеровчан до психбольницы 

В Кемерово в областную психиатрическую больницу госпитализированы 4 человека, потерявшие близких во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Двое из них «находятся в остром состоянии», сообщает портал vse42.ru.
Источник издания в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области не исключает, что в ближайшее время в медучреждение могут поступить еще несколько родственников погибших.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже центра, где расположена развлекательная зона, и быстро распространился по зданию. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основные версии случившегося — замыкание электропроводки и использование открытого огня, передает "Уралинформбюро".
После пожара следователи обнаружили в торговом центре массу нарушений. В здании с 19 марта не работала пожарная сигнализация, а исправная система оповещения о ЧС не была включена охранником. Эвакуационные выходы в торговом центре были заблокированы.
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Также было установлено, что здание ТРЦ перестроили из кондитерской фабрики без разрешения властей. А кабели высокого напряжения в нарушение норм были проложены через весь зал батутного центра, причем пучок проводов свисал прямо над «ванной» с мягкими кубиками.
По факту массовой гибели людей возбуждены два уголовных дела. Взяты под стражу 7 человек: управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор компании–собственника ТРЦ Георгий Соболев, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин, охранник, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин, а также экс-начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова.
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