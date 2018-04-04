Трагедия в «Зимней вишне» довела кемеровчан до психбольницы

Кемерово в областную психиатрическую больницу госпитализированы 4 человека, потерявшие близких во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Двое из них «находятся в остром состоянии», сообщает портал vse42.ru.

Источник издания в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области не исключает, что в ближайшее время в медучреждение могут поступить еще несколько родственников погибших.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже центра, где расположена развлекательная зона, и быстро распространился по зданию. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основные версии случившегося — замыкание электропроводки и использование открытого огня, передает "Уралинформбюро"

После пожара следователи обнаружили в торговом центре массу нарушений. В здании с 19 марта не работала пожарная сигнализация, а исправная система оповещения о ЧС не была включена охранником. Эвакуационные выходы в торговом центре были заблокированы.

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Также было установлено, что здание ТРЦ перестроили из кондитерской фабрики без разрешения властей. А кабели высокого напряжения в нарушение норм были проложены через весь зал батутного центра, причем пучок проводов свисал прямо над «ванной» с мягкими кубиками.