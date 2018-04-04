Власти Камчатки оборудуют жилье инвалидов и противопожарными датчиками

Владимир Илюхин. Отмечалось, что принятие дополнительных мер пожарной безопасности в населённых пунктах региона обсуждалось на специальном совещании, которое провёл губернатора Камчатского края

"Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным, заставив руководителей всех уровней государственной власти задуматься о дополнительных мерах обеспечения безопасности в населённых пунктах, торговых точках и местах массового скопления людей. Одной из предложенных мер, одобренной главой региона, станет оборудование мест проживания маломобильных групп населения, а также многодетных семей и малообеспеченных слоёв населения пожарными извещателями с GPS-модулем", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова

По мнению краевых властей, данные меры позволят оперативно передавать сигнал о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или пожарное подразделение в случае возникновения задымления либо пожара в жилом помещении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.