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На Камчатке в жилье инвалидов и многодетных поставят пожарные датчики
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На Камчатке в жилье инвалидов и многодетных поставят пожарные датчики 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Власти Камчатки примут дополнительные меры для предупреждения пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова, одной из мер станет оборудование домов и квартир маломобильных инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей пожарными извещателями с GPS-модулем.
— Это позволит оперативно передать сигнал о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета или пожарное подразделение, — пояснил он.
Также усовершенствуют систему «Безопасный город». Туда в реальном времени будет приходить видео из всех торговых и развлекательных центров. Благодаря этому информация будет оперативно передаваться в экстренные службы, что позволит в случае ЧП реагировать на них быстрее.
Как сообщала «РГ», после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, прокуратура Камчатского края организовала проверки правил пожарной безопасности в торговых комплексах, развлекательных центрах, объектах культуры и спорта региона. Нарушения были найдены почти во всех осмотренных объектах.
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