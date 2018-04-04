На Камчатке в жилье инвалидов и многодетных поставят пожарные датчики

Власти Камчатки примут дополнительные меры для предупреждения пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова, одной из мер станет оборудование домов и квартир маломобильных инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей пожарными извещателями с GPS-модулем.

— Это позволит оперативно передать сигнал о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета или пожарное подразделение, — пояснил он.

Также усовершенствуют систему «Безопасный город». Туда в реальном времени будет приходить видео из всех торговых и развлекательных центров. Благодаря этому информация будет оперативно передаваться в экстренные службы, что позволит в случае ЧП реагировать на них быстрее.