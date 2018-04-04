К министру МЧС накопились острые вопросы

Первый вопрос: почему МЧС бессильно перед катастрофами?

Все мы помним трагедию в Крымске , где в результате наводнения погибло более 170 человек. Тогда ликвидаторам из МЧС не хватало элементарного — лопат, гидрокостюмов и пил. Который год мы дописываем фамилии в печальный список погибших на пожарах в многочисленных домах престарелых и интернатах для инвалидов. И ничего не меняется год от года. Генеральная прокуратура фиксирует: каждый восьмой дом-интернат для инвалидов и престарелых не отвечает требованиям противопожарной безопасности. Но интернаты по-прежнему работают, время от времени вспыхивая как спички, в огне гибнут люди, а МЧС тушит пожары и подсчитывает погибших.

Теперь вся страна оплакивает детей из кемеровского торгового центра «Зимняя вишня». Чудовищная трагедия. Сотни исковерканных судеб, расколотых на «до» и «после». И все из-за того, что кто-то незаконно ввел торговый центр в эксплуатацию, а сотрудники МЧС проявили халатность при исполнении функций пожарного надзора.

Всякий раз, во всех приведенных случаях мы видим, что инспекция не справляется с надзором, всякий раз слышим обещания провести расследования и принять меры к тем, кто поставил подпись под проведением проверки пожарной безопасности. С момента пожара в Кемерове прошло десять дней, и мы задаем вопрос: кто понесет наказание за случившееся? И еще один вопрос, гораздо более важный: будут ли некомпетентных и коррумпированных чиновников привлекать к ответственности до трагедий, а не после?

Второй вопрос: как вам удалось победить коррупцию?

Третий вопрос: откуда в главке МЧС такая тяга к роскоши?

По данным Счетной палаты, за время руководства Владимира Пучкова МЧС с нарушением российских законов потратило почти 10 млрд рублей. Так, в 2015 году Министерство чрезвычайных ситуаций купило самолет Sukhoi Superjet с 19-местным ВИП-салоном, два автомобиля BMW 750 Li Drive по цене 13 миллионов рублей каждый, автомобиль AUDI A8 L в самой максимальной комплектации по цене 7,6 млн рублей и один BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн рублей — все машины были оформлены как мобильный пункт связи. В то же время из плана госзакупок для нужд МЧС на 2016 год исчезли пункты о приобретении двух самолетов ИЛ-76 и вертолета Ми-26, необходимых для непосредственного тушения пожаров, обрезано обеспечение техникой спасательных воинских частей, исключена закупка техники для оснащения отряда «Центроспас». Владимир Андреевич, неужели люксовый BMW для МЧС важнее оснащения спасательных отрядов?

Четвертый вопрос: кто в МЧС пишет инструкции?

Шедевр бюрократизма — «Боевой устав подразделений пожарной охраны» — в этом году порадовал бойцов нововведением. Теперь, если звену газодымзащиты угрожает опасность, командир звена по средствам связи обязан трижды прокричать на английском «MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY», назвать свое имя, позывной, местоположение и количество оставшегося в запасе воздуха. На форумах МЧС уже спрашивают: «Если прокричать „MAYDAY“ только дважды — помощи можно не ждать?» А у нас возник другой вопрос: чем русские позывные хуже и неужели тот, кто писал этот устав, не понимает, на каком языке говорят спасатели в экстренных ситуациях?

Пятый вопрос: верна ли статистика?

В различных ГУ МЧС фиксируются случаи «непостановки на учет» погибших при пожарах. Так, в одном из них в 2015 году в статистику не внесены четверо погибших, а за четыре месяца 2016 года — уже 18 погибших. В общефедеральном масштабе проблема выглядит так: население России 146 млн человек, население США 325 млн В России в пожарах за год гибнет около 8 тыс. человек, в США — 3 тыс. Владимир Андреевич, как Вам удается держать такой высокий уровень смертей на пожарах, когда ваши подчиненные умудряются скрывать трупы, и почему в российскую статистику не входят случаи, когда человек, пострадавший на пожаре, погибает в карете скорой помощи или в больнице?

И еще, Владимир Андреевич, объясните, как так получается, что количество выездов пожарных растет год от года растет, а число регистрируемых пожаров — падает? И зачем придумана такая статистическая категория — загорание?

Шестой вопрос: те ли попали под сокращения в МЧС?

Некоторое время назад Владимир Путин потребовал от глав ведомств и министерств сократить число чиновников, оптимизировав аппарат управления и сократив таким образом расходы. Глава МЧС понял это по-своему и решил сократить несколько непосредственно работающих на земле подразделений — пожарных, спасателей и самых опытных инспекторов, при этом центрального аппарата ведомства увольнения фактически не коснулись. Так, в 2015 году в МЧС образовался некомплект личного состава на 11 тыс. человек — то есть, это когда, к примеру, на пожар выезжает водитель и командир, а бойцов нет. Тогда же в ведомстве было открыто 25 тыс. вакантных должностей, на которых не принимали соискателей. А уже к началу 2017 года численность сотрудников ведомства была сокращена на 20% от штатной, определенной правительством в количестве 289 тыс. человек. В регионах уже сейчас говорят — на пожары выезжать скоро будет просто некому. При этом те, кто до сих пор работает, получают заработную плату с задержкой. Скажите, Владимир Андреевич, почему в такой ситуации Ваша зарплата за пять минувших лет увеличилась втрое, миллиардные нецелевые закупки остались, а тех, кто тушит пожары сократили? Вы точно правильно поняли указ президента?

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