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Камеры в торговых и развлекательных центрах на Камчатке подключат к «Безопасному городу»
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Камеры в торговых и развлекательных центрах на Камчатке подключат к «Безопасному городу» 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 4 апреля. Видеопотоки с камер в торговых точках и развлекательных центров Камчатского края подключат к комплексной системе безопасности «Безопасный город». Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.
Такое решение, согласно сообщению, продиктовано стремлением повысить уровень пожарной безопасности после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"В настоящее время принято решение подключать к создаваемой региональной интеграционной платформе комплекса «Безопасный город» видеопотоки со всех торговых объектов и развлекательных комплексов. Благодаря этому информация будет оперативно передаваться в экстренные службы, что позволит сократить время реагирования на различные виды чрезвычайных ситуаций", — приводит пресс-служба слова министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.
Заявление прозвучало на совещании, прошедшем 3 апреля под руководством главы региона Владимира Илюхина. Также правительство Камчатки планирует принять и другие дополнительные меры в области пожарной безопасной безопасности. Одной из них станет оборудование пожарной сигнализацией домов инвалидов.
"Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушным, заставив руководителей всех уровней государственной власти задуматься о дополнительных мерах обеспечения безопасности в населенных пунктах, торговых точках и местах массового скопления людей. Одной из предложенных мер, одобренной главой региона, станет оборудование мест проживания маломобильных групп населения, а также многодетных семей и малообеспеченных слоев населения пожарными извещателями с GPS-модулем. Это позволит оперативно передать сигнал о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или пожарное подразделение в случае возникновения задымления либо пожара в жилом помещении", — заявил Хабаров в ходе совещания.
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