Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии

Ли Кэцян сделал это заявление в письменной инструкции для телеконференции по всекитайской работе по озеленению и предотвращению и контролю за лесными пожарами, наводнениями и засухой, которая состоялась сегодня в китайской столице.

Он дал указание правительствам на различных уровнях о проведении масштабной работы по озеленению и предотвращению стихийных бедствий и контролю над ними, поскольку эта работа является основополагающей для устойчивого развития и защиты жизни людей и имущества.

Обширные программы по озеленению необходимы для создания «зеленого щита» и увеличения лесопосадок на 100 млн му /около 6,7 млн га/, сказал Ли Кэцян. —0—