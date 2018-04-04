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Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии
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Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня призвал к усилению работы по озеленению и предотвращению лесных пожаров, наводнений и засухи для обеспечения социально-экономического роста и строительства «экологической цивилизации».
Ли Кэцян сделал это заявление в письменной инструкции для телеконференции по всекитайской работе по озеленению и предотвращению и контролю за лесными пожарами, наводнениями и засухой, которая состоялась сегодня в китайской столице.
Он дал указание правительствам на различных уровнях о проведении масштабной работы по озеленению и предотвращению стихийных бедствий и контролю над ними, поскольку эта работа является основополагающей для устойчивого развития и защиты жизни людей и имущества.
Обширные программы по озеленению необходимы для создания «зеленого щита» и увеличения лесопосадок на 100 млн му /около 6,7 млн га/, сказал Ли Кэцян. —0—
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