Один человек спасен при ликвидации пожара в административном здании на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли одного человека при тушении возгорания, произошедшего в административном здании в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Полярная, д. 7, корп. 2, где происходил пожар на первом этаже двухэтажного административного здания. Площадь пожара составила около 50 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения пожара по штурмовой лестнице спасен один человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.