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СМИ сообщили о госпитализации пяти пострадавших при стрельбе в YouTube
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СМИ сообщили о госпитализации пяти пострадавших при стрельбе в YouTube 

РИА Новости 1 час назад
ДО 5 ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТРЕЛЬБЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ YOUTUBE В КАЛИФОРНИИ ПОСТУПИЛИ В БОЛЬНИЦУ СТЕНФОРДА — ABC
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