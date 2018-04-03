Ещё
Причиной неприятного запаха в Перово стала утечка продукции с завода по выпуску красок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

Причиной неприятного запаха в Перово стала утечка продукции с завода по выпуску красок 

Агентство «Москва» 1 час назад
Причиной запаха ацетона в столичном районе Перово стала утечка продукции завода компании «Центрстрой» в коллектор теплосетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«Службами МЧС установлена причина запаха ацетона в районе Перово. Завод компании «Центрстрой», расположенный по адресу: 1-я ул. Энтузиастов, д. 10а и занимающийся разливом красок, допустил утечку продукции в коллектор теплосетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время проводится расследование причин произошедшего. «Материалы будут переданы в правоохранительные органы», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами Строительство склада площадью более 3 тыс. кв. м в Истре планируется завершить в октябре-декабре Посетителей и персонал ТЦ «Охотный Ряд» эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений148
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»140
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты86
«Наказание» Латвии требует осторожности76
Трамп заявил о жестком отношении к РФ258
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение