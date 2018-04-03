Причиной неприятного запаха в Перово стала утечка продукции с завода по выпуску красок 

Причиной запаха ацетона в столичном районе Перово стала утечка продукции завода компании «Центрстрой» в коллектор теплосетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«Службами МЧС установлена причина запаха ацетона в районе Перово. Завод компании «Центрстрой», расположенный по адресу: 1-я ул. Энтузиастов, д. 10а и занимающийся разливом красок, допустил утечку продукции в коллектор теплосетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время проводится расследование причин произошедшего. «Материалы будут переданы в правоохранительные органы», — заключили в пресс-службе.