Причиной неприятного запаха в Перово стала утечка продукции с завода по выпуску красок

Причиной запаха ацетона в столичном районе Перово стала утечка продукции завода компании «Центрстрой» в коллектор теплосетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. «Службами МЧС установлена причина запаха ацетона в районе Перово. Завод компании «Центрстрой», расположенный по адресу: 1-я ул. Энтузиастов, д. 10а и занимающийся разливом красок, допустил утечку продукции в коллектор теплосетей», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время проводится расследование причин произошедшего. «Материалы будут переданы в правоохранительные органы », — заключили в пресс-службе.