В Башкирии вспыхнул торговый комплекс

Вечером 3 апреля в Нефтекамске загорелся Центральный рынок. Здание торгового комплекса вспыхнуло очень быстро. Пламя пожара горожане увидели за несколько километров. Спасатели примчались на вызов и начали тушить огонь. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе БашДТП. Вокруг горящего здания собралось много зевак. Сотрудники МЧС преградили им путь и попросили отойти подальше от пылающего комплекса.

— Пожар очень сильный, долго потушить не могут, — рассказали очевидцы происшествия.

Официальной информации о случившемся пока не поступило. Мы отправили запрос в МЧС республики. Данные о пострадавших сейчас уточняются.