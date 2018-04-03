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В Башкирии вспыхнул торговый комплекс
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В Башкирии вспыхнул торговый комплекс 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 3 апреля в Нефтекамске загорелся Центральный рынок. Здание торгового комплекса вспыхнуло очень быстро. Пламя пожара горожане увидели за несколько километров. Спасатели примчались на вызов и начали тушить огонь. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе БашДТП. Вокруг горящего здания собралось много зевак. Сотрудники МЧС преградили им путь и попросили отойти подальше от пылающего комплекса.
— Пожар очень сильный, долго потушить не могут, — рассказали очевидцы происшествия.
Официальной информации о случившемся пока не поступило. Мы отправили запрос в МЧС республики. Данные о пострадавших сейчас уточняются.
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