«Последствия оказались серьезными»: появились фото с места ЧП на улице Ново-Садовой

Аварийная ситуация в доме на улице Ново-Садовя, 106о произошла при проведении сварочных работ силами ТСН. В результате здание осталось без света, воды и отопления. Об этом сообщил врио руководителя Госжилинспекции Андрей Абриталин.