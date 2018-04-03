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«Последствия оказались серьезными»: появились фото с места ЧП на улице Ново-Садовой
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«Последствия оказались серьезными»: появились фото с места ЧП на улице Ново-Садовой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Аварийная ситуация в доме на улице Ново-Садовя, 106о произошла при проведении сварочных работ силами ТСН. В результате здание осталось без света, воды и отопления. Об этом сообщил врио руководителя Госжилинспекции Андрей Абриталин.
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