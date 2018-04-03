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Из-за задымления в Рязани эвакуировали ТД «Барс»
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Из-за задымления в Рязани эвакуировали ТД «Барс» 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 3 апреля эвакуировали посетителей и работников ТД «Барс» на Московском шоссе. По предварительным данным, причина эвакуации — срабатывание сигнализации из-за задымления на третьем этаже.
На месте работают представители МЧС, полиция и медики.
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