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В Рязани эвакуировали ТЦ «Барс» из-за задымления, сообщил источник
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В Рязани эвакуировали ТЦ «Барс» из-за задымления, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Порядка 150 человек эвакуировали во вторник вечером из четырехэтажного здания торгового центра «Барс» в Рязани после короткого замыкания и сильного задымления, сообщил РИА источник в экстренных службах региона.
"Короткое замыкание с последующим сильным задымлением произошло на третьем этаже в магазине «Спортмастер». Из торгового центра выведено 150 человек, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время торговый центр обесточен, проводится поиск места короткого замыкания в электрооборудовании.
Торговый центр «Барс» находится по адресу: Московское шоссе, дом 5А.
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