В Рязани эвакуировали ТЦ «Барс» из-за задымления, сообщил источник

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Порядка 150 человек эвакуировали во вторник вечером из четырехэтажного здания торгового центра «Барс» в Рязани после короткого замыкания и сильного задымления, сообщил РИА источник в экстренных службах региона.

"Короткое замыкание с последующим сильным задымлением произошло на третьем этаже в магазине «Спортмастер». Из торгового центра выведено 150 человек, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время торговый центр обесточен, проводится поиск места короткого замыкания в электрооборудовании.

Торговый центр «Барс» находится по адресу: Московское шоссе, дом 5А.