Строительство склада площадью более 3 тыс. кв. м в Истре планируется завершить в октябре-декабре

Здание складского назначения площадью более 3 тыс. кв. м планируется построить в дер. Лобаново городского округа Истра в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.

«Согласно утвержденному проекту площадь застройки составляет 3 тыс. 61 кв. м. Здание складского назначения сложной формы состоит из помещений склада, а также из разгрузочных, административно-бытовых и инженерно-технических помещений», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Уточняется, что благоустройство территории предусматривает открытую автостоянку для легкового транспорта, тротуары, установку малых архитектурных форм, урн для мусора, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов.

«На сегодняшний день на объекте ведутся работы по монтажу несущих металлических конструкций», — добавили в пресс-службе.

Строительство объекта осуществляется за счет средств инвестора.