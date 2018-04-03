Ещё
Строительство склада площадью более 3 тыс. кв. м в Истре планируется завершить в октябре-декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

Строительство склада площадью более 3 тыс. кв. м в Истре планируется завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Здание складского назначения площадью более 3 тыс. кв. м планируется построить в дер. Лобаново городского округа Истра в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«Согласно утвержденному проекту площадь застройки составляет 3 тыс. 61 кв. м. Здание складского назначения сложной формы состоит из помещений склада, а также из разгрузочных, административно-бытовых и инженерно-технических помещений», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Уточняется, что благоустройство территории предусматривает открытую автостоянку для легкового транспорта, тротуары, установку малых архитектурных форм, урн для мусора, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов.
«На сегодняшний день на объекте ведутся работы по монтажу несущих металлических конструкций», — добавили в пресс-службе.
Строительство объекта осуществляется за счет средств инвестора.
Агентство «Москва»: последние новости
«Синема парк» и «Формула кино» готовы показывать ролики о пожарной безопасности перед киносеансами Посетителей и персонал ТЦ «Охотный Ряд» эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва Заключение о соответствии выдали производственному зданию в Лосино-Петровском
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений148
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»140
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты86
«Наказание» Латвии требует осторожности76
Трамп заявил о жестком отношении к РФ258
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение