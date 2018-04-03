Ещё
Главгосстройнадзор проверит ход строительства складского здания в Истре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главгосстройнадзор проверит ход строительства складского здания в Истре 

РИАМО 1 час назад
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к проверке хода строительства здания складского назначения в подмосковном городском округе Истра, возведение склада планируют закончить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к плановой проверке строительства здания складского назначения, расположенного в деревне Лобаново городского округа Истра. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по монтажу несущих металлических конструкций. Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале 2018 года», — говорится в сообщении.
Застройщиком выступает ООО «АНТЭК». Строительство осуществляется за счет средств инвестора.
«Согласно утвержденному проекту, площадь застройки составляет 3061 квадратный метр. Здание складского назначения сложной формы состоит из помещений склада, разгрузочных помещений, административно-бытовых помещений и инженерно-технических помещений», — пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Благоустройство территории предусматривает открытую автостоянку для легкового транспорта, тротуары, установку малых архитектурных форм, урн для мусора, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов.
РИАМО: последние новости
Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерове будут наказаны Детский омбудсмен Подмосковья будет лично проверять аварийные выходы в ТЦ При обрушении перекрытий в строящейся школе на северо‑западе Москвы никто не пострадал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»81
Украина нарвалась на Черноморский флот677
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу47
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией186
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США40
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение