Главгосстройнадзор проверит ход строительства складского здания в Истре

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к проверке хода строительства здания складского назначения в подмосковном городском округе Истра , возведение склада планируют закончить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к плановой проверке строительства здания складского назначения, расположенного в деревне Лобаново городского округа Истра. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по монтажу несущих металлических конструкций. Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале 2018 года», — говорится в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «АНТЭК». Строительство осуществляется за счет средств инвестора.

«Согласно утвержденному проекту, площадь застройки составляет 3061 квадратный метр. Здание складского назначения сложной формы состоит из помещений склада, разгрузочных помещений, административно-бытовых помещений и инженерно-технических помещений», — пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев

Благоустройство территории предусматривает открытую автостоянку для легкового транспорта, тротуары, установку малых архитектурных форм, урн для мусора, озеленение, площадки для твердых бытовых отходов.