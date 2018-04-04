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В Самаре в многоэтажке на Ново-Садовой взорвался паровой котёл
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В Самаре в многоэтажке на Ново-Садовой взорвался паровой котёл 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 3 апреля, вечером, в Самаре, в высотном доме на улице Ново-Садовой, который местные жители приняли за начало пожара, сообщает samara.kp.ru.
Прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последующий хлопок, нанесший серьезный ущерб инженерному помещению.
Из-за аварии дом на некоторое время остался без света, воды, канализации и отопления.
По словам районного депутата и руководителя общественной организации «Дороги63» Аркадия Лазарева, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Это подтвердил и врио руководителя Госжилинспекции Андрей Абриталин. Инспекторы его ведомства также прибыли на место аварии.
«Несущие конструкции не повреждены. Пожарная сигнализация сработала, система пожаротушения нет. Благо пожарный расчёт прибыл через четыре минуты», — рассказал Аркадий Лазарев.
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 Ещё 2 источника 
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