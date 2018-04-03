Ещё
«Напугались хлопка»: в Самаре разгерметизацию парового котла в пиццерии приняли за взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Напугались хлопка»: в Самаре разгерметизацию парового котла в пиццерии приняли за взрыв 

63.ru 1 час назад
Вечером во вторник, 3 апреля, сорудники МЧС выезжалои в пиццерию, расположенную в новостройке на улице Ново-Садовой, 106. Сотрудники услышали громкий хлопок, и подумали, что произошел взрыв.
В МЧС происшествию сразу же присвоили второй номер сложности. На место направили 50 пожарных и 19 единиц спецтехники. Но прибыв к дому, сотрудники МЧС выяснили, что хлопок произошел в результате разгерметизации парового котла.
— В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений несущих конструкций здания также нет, — рассказали 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области.
63.ru: последние новости
Выжить в самарских ТЦ: проверяем эвакуационные выходы в торговых комплексах города «Проверяем не только ТЦ»: сотрудники МЧС провели учения в больницах и школах Купите «стрелки» и включите свет: госпожнадзор проверил «Аврору Молл»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»82
Украина нарвалась на Черноморский флот682
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу47
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией186
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США41
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение