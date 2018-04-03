«Напугались хлопка»: в Самаре разгерметизацию парового котла в пиццерии приняли за взрыв

Вечером во вторник, 3 апреля, сорудники МЧС выезжалои в пиццерию, расположенную в новостройке на улице Ново-Садовой, 106. Сотрудники услышали громкий хлопок, и подумали, что произошел взрыв.

В МЧС происшествию сразу же присвоили второй номер сложности. На место направили 50 пожарных и 19 единиц спецтехники. Но прибыв к дому, сотрудники МЧС выяснили, что хлопок произошел в результате разгерметизации парового котла.