«Напугались хлопка»: в Самаре разгерметизацию парового котла в пиццерии приняли за взрыв 

Вечером во вторник, 3 апреля, сорудники МЧС выезжалои в пиццерию, расположенную в новостройке на улице Ново-Садовой, 106. Сотрудники услышали громкий хлопок, и подумали, что произошел взрыв.
В МЧС происшествию сразу же присвоили второй номер сложности. На место направили 50 пожарных и 19 единиц спецтехники. Но прибыв к дому, сотрудники МЧС выяснили, что хлопок произошел в результате разгерметизации парового котла.
— В результате происшествия никто не пострадал. Повреждений несущих конструкций здания также нет, — рассказали 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области.