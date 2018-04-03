В зданиях Совфеда проводятся внеплановые тренировки по эвакуации

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Внеплановые тренировки по эвакуации людей в случае пожара организованы в зданиях Совета Федерации в связи с трагедией в Кемерове . Об этом сообщили во вторник в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сегодня в зданиях Совета Федерации на улице Большая Дмитровка проводилась внеплановая практическая тренировка по эвакуации людей при возникновении пожара. Мероприятие состоялось в соответствии с распоряжением управляющего делами президента РФ", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По информации пресс-службы СФ, в апреле также пройдут тренировки по эвакуации людей из помещений Совета Федерации на Новом Арбате и улице Воздвиженка.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них — 27 детей. Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек, они арестованы.